Сдать кровь смогут в ЕАО на всероссийской акции

Жителей Еврейской автономной области приглашают принять участие в традиционной акции «Суббота доноров». Фото: Правительство Хабаровского края

Жителей Еврейской автономной области приглашают принять участие в традиционной акции «Суббота доноров». Она состоится в областной станции переливания крови уже в эту субботу - 7 августа.

В этот день пункты переливания крови всех регионов России откроют двери для желающих сдать кровь. Акция «Суббота доноров» будет проходить в нашей стране уже в тринадцатый раз с 2008 года.

- Сдать кровь можно будет с 08:00 до 11:00 часов по адресу: Биробиджан, улица Пионерская, 7. Донорам будет предоставлена компенсация за завтрак - 867 рублей. Для участия в акции необходимо иметь паспорт, флюорографию и СНИЛС, - отметили специалисты донорского отдела Станции переливания крови Еврейской автономии.

Отметим, что донором крови может стать любой совершеннолетний гражданин, не имеющий хронических заболеваний и противопоказаний к этой процедуре. Перед сдачей крови не рекомендуется употреблять в пищу жирные и жареные продукты, орехи и семечки. Также нельзя пить и курить. Необходимо есть отварные овощи, каши на воде и фрукты.