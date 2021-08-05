IT-куб откроется в сельской школе в Хабаровском районе

В Хабаровском районе 1 сентября откроется центр цифрового образования детей «IT куб» на базе МБОУ СОШ села Восточное. Фото: предоставлено организаторами

В Хабаровском районе 1 сентября откроется центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБОУ СОШ села Восточное.

- Мы обучаем настоящему и будущему: разработке мобильных приложений, программированию на языке Python, программированию роботов. А также - основам алгоритмики разработки виртуальной реальности и системному администрированию. IT-куб готов одновременно обучать до четырехсот детей в возрасте от 6 до 16 лет. Все классы и лаборатории прекрасно оснащены, наставники - дипломированные специалисты и студенты старших курсов технических вузов. Кроме того, они прошли специальную подготовку для работы в наших IT-классах, - подчеркивают организаторы.

IT-куб будет работать вдали от городского шума, на базе современной школы села Восточное. Добраться легко - на машине всего двадцать минут. Есть регулярные рейсы автобусов от хабаровского автовокзала. И, да, это всего пять минут езды от поселка имени Горького. Номера рейсов: 101, 101п, 105, 106. До 1 октября - дополнительные автобусы - 117 и 126.

Для детей из сел Сергеевка, Калинка, Мичуринское, Тополево, Мирное, Некрасовка организован школьный автобус по расписанию. Остановка - «14км», а адрес - Хабаровский муниципальный район, село Восточное, ул. Советская, 1А.

Чтобы стать воспитанником центра, нужно заполнить заявление на сайте школы в разделе «Центр цифрового образования детей «IT-куб» и отправить по адресу электронной почты it-cube_vostochnoe@internet.ru