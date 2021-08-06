Погода в Хабаровске 6 августа 2021: дождь и небольшое потепление

Аномальная жара, похоже, окончательно отступила от Хабаровского края Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Аномальная жара, похоже, окончательно отступила от Хабаровского края. Температуры воздуха в среднем снизились на добрый десяток градусов, а на улице стало возможно дышать полной грудью. Однако на смену жаре в регион пришли дожди.

В Хабаровске 6 августа ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью была в пределах +18+20 градусов, днем столбик термометра покажет +26+28 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.

На юге региона местами кратковременные дожди и ливни. Ночью воздух прогревался до +17+22 градусов, днем температура будет в пределах +25+30 градусов. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В центральных районах края местами дожди и ливни. Ночью столбик термометра добирался до отметок +13+20 градусов, днем воздух прогреется до +21+28 градусов. Ветер различных направлений 6-12 метров в секунду.

Местами кратковременные дожди и ливни на севере региона. Без существенных осадков лишь в Охотском районе. Температура ночью была в пределах +8+15 градусов, днем термометр покажет +12+21 градус. Ветер восточный, северо-восточный 6-14 метров в секунду, местами по побережью порывы 15-20 метров в секунду.