Коронавирус унес жизни еще двоих человек в Хабаровском крае

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Хабаровске – ковид нашли у 226 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки (5 августа) коронавирус нашли у 313 человек в Хабаровском крае. Все заболевшие находятся под присмотром врачей. Жертвами опасной инфекции стали двое жителей региона.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Хабаровске - ковид нашли у 226 человек. «Серебро» у Комсомольска с 35 зараженными, на третьем месте Хабаровский район и 20 инфицированных. В Комсомольском районе коронавирус диагностировали у 14 человек, в районе имени Лазо - у восьми. Пятеро зараженных обнаружили в Бикинском районе, двоих - в Совгаванском. По одному заболевшему в Амурском, Ванинском и Верхнебуреинском районах.

В Хабаровском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 67 018 человек. Справились с опасной инфекцией 60 605 пациентов, 376 из них выписались за минувшие сутки. 37 человек находятся в тяжелом состоянии, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 5 771 житель региона получает лечение, сообщает пресс-служба краевого минздрава. Ковид унес жизни 642 человек, двое из них скончались за прошедшие сутки.

Вакцинировался от коронавируса 264 041 человек, из них полностью - 197 515 жителей региона.

В Хабаровском крае развернуто 1 929 коек, из них свободно - 547.