Школы Хабаровского района отремонтируют за 18 миллионов рублей

В учебных учреждениях проводят косметические и капитальные ремонты, устанавливают оборудование Фото: Правительство Хабаровского края

Сельские школы под Хабаровском готовят к новому учебному году. В учебных учреждениях проводят косметические и капитальные ремонты, устанавливают оборудование. На подготовку школ к 1 сентября направлено 18 миллионов рублей.

В школе №2 села Князе-Волконское подходит к концу ремонт на третьем этаже - здесь заменили крышу. Стены и потолки здания обработали антисептиком от грибка, в планах заменить проводку. С 1 сентября здесь будут заниматься не только дети из военного городка, но и ученики аварийной школы №1.

В школе села Тополево ремонтируют помещения бывшего Центра социальной поддержки населения. Строители ровняют поверхности, красят стены и потолки, устанавливают двери и так далее. На обустройство выделено более 3,5 миллиона рублей. Еще 120 тысяч рублей краевой бюджет направил на новый пищеблок.

- Потребность в дополнительных классах возникла давно. 18 кабинетов отведено под начальную школу, дети учились в две смены. В новом учебном году вторую смену удастся ликвидировать - с 1 сентября все первоклассники будут заниматься в отремонтированном помещении, где предусмотрен отдельный вход, гардероб, просторные и уютные классы, игровая комната, - рассказал Анатолий Егоров, заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

В селе «Мирное» скоро откроется Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Здесь скоро появятся лаборатории по физике, химии и биологии, реактивы для лабораторных, практических работ и многое другое.