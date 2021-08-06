В Хабаровске с начала года отремонтировали 34 дорожных участка

Тематическое фото Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске отремонтировали 34 участка улично-дорожной сети с начала текущего года. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2021 году планируется отремонтировать 83 дорожных объекта, сообщили «КП»-Хабаровск» в пресс-службе городской администрации.

- Сегодня в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт Березовского шоссе. Общая протяженность участка составляет почти шесть километров. Стоимость работ - 117 миллионов рублей с учетом понижения в ходе электронных торгов, - рассказали в муниципалитете.

Как отметил заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Роман Евстегнеев, в нормативное состояние на трассе будут приведены все автобусные остановки, на пешеходных переходах появится освещение, кроме того, рабочие очистят полосы отвода. Верхний слой дорожного покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который должен увеличить межремонтный период.

- Работы выполнены на 30%. Небольшие коррективы в ход асфальтирования вносят дожди, но пока здесь ведется устройство бортовых камней и срезка старой дорожной одежды, - отметил Роман Евстегнеев.

Сейчас в городе по нацпроекту завершено 34 объекта, а 27 - в работе. В ближайшее время подрядчики зайдут еще на 22 участка.

По словам главного специалиста отдела дорожной деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Рустама Жураева, в целом по региону запланирован ремонт 138 объектов общей протяженностью 129,5 километра.

- Выполнение планов ведется по графику, все замечания подрядчики устраняют в оперативном режиме. Хабаровску на дорожное хозяйство выделено более 1,4 миллиарда рублей. Стоит отметить, что благодаря принципиальной позиции главы региона Михаила Дегтярева удалось добиться выделения дополнительных 565 миллионов рублей из резервного фонда РФ на ремонт дорог краевой столицы. Эти средства позволили значительно нарастить объемы ремонта и реконструкции, - сказал Рустам Жураев.

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