Полицейские задержали хабаровчанина со «скоростью», мужчина пытался сбежать

Стражи правопорядка задержали подозреваемого и изъяли два полимерных пакета с порошком белого цвета Фото: Из материалов пресс-службы

В городе Бикин сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя с наркотическим веществом N-метилэфидроном. Про злоумышленника стало известно по сообщению одного из местных жителей, рассказали «КП»-Хабаровск» в пресс-службе регионального УМВД.

- Увидев полицейских, мужчина занервничал, попытался скрыться и выбросил часть наркотиков. Стражи правопорядка задержали подозреваемого и изъяли два полимерных пакета с порошком белого цвета. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является наркотическим средством - N-метилэфидроном, известным как «скорость». Общий вес составил более 0,90 грамма. Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления, - уточнили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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