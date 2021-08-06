Жителям Краснофлотского района в Хабаровске посоветовали создать ТОС и получить грант

Кроме того, местным жителям напомнили, что в 2021 году в Краснофлотском районе финансовую поддержку получили шесть ТОС Фото: Администрация Хабаровска

Жителям домов на улице Тепличной Краснофлотского района посоветовали создать ТОС (территориальное общественное управление). Благодаря этому хабаровчане смогут рассчитывать на получение гранта на обустройство своих домов, сообщили «КП-Хабаровск» в пресс-службе городской администрации.

Как рассказали в муниципалитете, шансы получить необходимые средства в этом году стали выше. Ведь по решению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева финансирование проектов территориального общественного самоуправления увеличили до 200 миллионов рублей. В региональном конкурсе в этом году принял участие 41 хабаровский ТОС, 17 стали победителями.

– Если жители частного сектора по улице Тепличной организуют ТОС, то они смогут поучаствовать в краевом конкурсе грантов и обустроить территорию у своих домов. Стимул побороться за средства у них есть. Со следующего года сумма гранта на один проект ТОС увеличена до 1 миллиона рублей, – рассказала Елена Шабловская, главный специалист отдела ЖКХ комитета по управлению Краснофлотским районом.

Кроме того, местным жителям напомнили, что в 2021 году в Краснофлотском районе финансовую поддержку получили шесть ТОС. Активные жители района смогли решить множество проблем: обустроить детскую игровую площадку, организовать спортивные зоны, расширить и заасфальтировать парковку, привести в порядок тротуар, установить систему видеонаблюдения, поставить контейнерную площадку.

Деньги на благоустройство территории можно привлечь и благодаря городскому конкурсу социально значимых проектов среди территориального общественного самоуправления. Его инициировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В этом году в оргкомитет поступило 68 заявок от 44 ТОС. По итогам конкурса 10 миллионов рублей были распределены среди 26 победителей.

Чтобы организовать территориальное общественное самоуправление, жителям нужно объединиться и согласовать границы своего ТОС с комитетом по управлению районом. Затем инициативная группа подает заявление в Хабаровскую городскую думу. После жильцам необходимо провести собрание — тридцать процентов граждан, проживающих на территории, должно проголосовать за создание ТОС. Чтобы поучаствовать в конкурсе грантов и привлечь деньги на проект, им нужна доля софинансирования. И это не обязательно деньги. Жители сообща могут сами провести часть работ, указав это в документации.

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