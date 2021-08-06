Погода в Хабаровске 7 августа 2021: дождь и усиление ветра Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Не самым лучшим образом начинаются первые полноценные августовские выходные в Хабаровском крае. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков, погода в субботу и воскресенье испортится сразу в нескольких районах края. Синоптики прогнозируют дожди различной интенсивности.

Так, в Хабаровске в субботу, 7 августа, ожидается кратковременный дождь. При этом дневные температуры останутся достаточно высокими – от +22 до +24 градусов. Ночью также будет не сильно прохладно – от +17 до +19 градусов. Однако усилится ветер. Дуть он будет в северо-восточном направлении от 6 до 13 метров в секунду.

В южной части региона также пройдут дожди, местами сильные, но сохранится теплая погода. Там днем столбик термометра поднимется максимум до +29 градусов. Ветер прогнозируется восточного направления от 5 до 10 метров.

В центральных районах ситуация сложится примерно такая же. Там ожидаются дожди разной интенсивности, но также будет достаточно тепло. Днем столбик термометра будет колебаться от +18 до +25 градусов. Ветер прогнозируют северо-восточного направления от 5 до 13 метров.

Холоднее всего будет в северных районах. Столбик термометра днем будет варьироваться от +12 до +21 градуса. Крове того, местами пройдет дождь. Так, в Тугуро-Чумиканском районе прогнозируют сильный дождь, а в Аяно-Майском и Охотском районах в субботу будет без существенных осадков. Ветер ожидается восточного и северо-восточного направлений от 6 до 13 метров. А на побережье и вовсе будут порывы от 15 до 20 метров.

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