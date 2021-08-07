Два человека умерло и 37 находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже несколько недель в Хабаровском крае ежедневно регистрируется чуть больше 300 новых инфицированных коронавирусом. Так, за 6 июля в регионе выявлено 319 новых случаев, два пациента скончались. В то же время побороть недуг смогли 337 человек. До сих пор в тяжелом состоянии находятся 37 человек, из них 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наибольшее число заболевших вновь обнаружено в Хабаровске – 196 человек. Значительный прирост, в 56 новых случаев, выявлен в Комсомольске, еще 20 пациентов появилось в районе имени Лазо. Подхватили коронавирус 14 жителей Комсомольского района. По восемь человек заболели в Ванинском и Аяно-Майском районах. Кроме того, семеро заболели в Бикинском районе и пятеро в Нанайском. Еще по два новых случая выявлено в Амурском и Советско-Гаванском районах, а также один в Солнечном.

На 6 июля из 1929 развернутых коек свободными остаются 518. Лечение сейчас проходит 5751 человек. При этом 1411 пациентов лежат в госпиталях и 4340 поправляются дома.

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