Новый детсад и амбулаторию в селах Хабаровского края сдадут раньше срока Фото: Правительство Хабаровского края

В 2021 году краевой минстрой обещает сдать как минимум три социально значимых объекта в Хабаровском районе – детский сад в селе Мирной, амбулаторию в селе Виноградовка и школу в Мичуринском. С опережением строительство идет сразу на двух объектах. Так, детский сад на 110 мест практически готов. Ранее планировалось, что сдать детсад смогут к ноябрю, однако, по последним данным, уже сейчас специалисты готовят документы для итоговой проверки.

Подобная ситуация складывается и в отношении строительства амбулатории на 50 мест в Виноградовке. Там объект также планировали сдать в ноябре 2021 года, но срок сократился на два месяца.

- Сейчас на территории края строятся и планируются 70 социальных объектов. Большинство учреждений создается на федеральные и краевые средства. Застройщики используют стройматериалы местных производителей. Однако, из-за роста темпов строительства, отмечается нехватка стройматериалов. В решении этого вопроса мы стараемся помогать застройщикам, - рассказал Олег Лучин, заместитель начальника управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности министерства строительства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.