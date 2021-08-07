Активный «Краевой выходной» пройдет в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Уже завтра, 8 августа, в рамках проекта «Краевой выходной» в Хабаровске пройдут спортивные и творческие мероприятия. Так, в «Арт-подвальчике» на улице Муравьева-Амурского, 17, с 9:00 до 19:00 пройдет выставка «Пластилинки среди нас». Работы для экспозиции создали воспитанники образцового коллектива «Пластилиновая ворона».

А в художественной галерее-салоне «Лист» организуют выставку детский работ «Ося и Киса здесь были, или Акварельные приключения на острове Рейнеке». Увидеть работы можно будет на улице Некрасова, 44 с 10:00 до 18:00.

Спортивную часть выходного проведут на теннисном корте парка «Динамо». Там для детей состоятся мастер-классы по бадминтону, шахматам и волейболу. Кроме того, ребята смогут позаниматься с фитболами и скакалками. Начало мероприятия в 9:00.

Напомним, что в регионе действует масочный режим.

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