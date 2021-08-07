Лучших таксистов определят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Профессионалов в работе такси определят в рамках краевого этапа IV Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший водитель такси в России – 2021». Лучший таксист из региона осенью поедет в Грозный на финал состязания.

- Соревнования пройдут уже 27 августа на базе Хабаровского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства в центре краевой столицы. Принять участие могут как индивидуальные предприниматели, так и работники сетей такси. Для участия необходимо иметь действующую водительское удостоверение с категорией «В» и стаж не меньше трех лет. Кроме того, к конкурсу допустят лишь тех, кто не нарушал ПДД в 2021 году, - рассказали в минтраспорта края.

В качестве призов лауреаты получат денежные премии в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей. Победитель также сможет абсолютно бесплатно поехать на финал состязания.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 августа. Документы можно подать по улице Муравьева-Амурского 4, кабинет 425 (Хабаровская краевая организация общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства) или отправить на электронную почту Khabprof@mail.ru. Телефон для справок: 8-914-404-55-78. Более подробная информация о конкурсе и шаблон заявки размещены на сайте краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства.

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