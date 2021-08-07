Будет только хуже: ливни, грозы и перебои с электричеством грозят Хабаровскому краю Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

И так неясная погода в августовскую субботу оказалась лишь вершиной айсберга. Если сегодня, 7 июля, в регионе льют дожди и наблюдается усиление ветра, то завтра обстановка станет еще хуже.

- По информации Дальневосточного УГМС, 8 августа на территории Бикинского, Вяземского, района имени Лазо, Хабаровского, Нанайского Амурского районов Хабаровского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами грозы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за большого количества осадков высока вероятность временного затопления придомовых территорий. Кроме того, вероятно могут засориться ливневые стоки и водоотводы, а также поднимется уровень воды в малых реках, что приведет к подтоплению низких мест и размытию грунтовых дорог. Кроме того, специалисты предупреждают, что есть вероятность в нарушении работы объектов ЖКХ и энергетики. Силы и средства МЧС России приведены в готовность к ликвидации возможных происшествий.

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