Погода в Хабаровске 8 августа 2021 года: шторм, грозы и паводок Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровском крае 8 августа ожидается крайне неблагоприятная погода. На регион обрушится штормовой ветер и ливни с грозами, которые усугубят и без того критическую паводковую обстановку. Прогноз погоды на воскресенье озвучили в ГУ МЧС края.

- В части южных и центральных районов края - Бикинском, Вяземском, им. Лазо, Хабаровском, Нанайском и Амурском ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни с грозами, - говорят в ведомстве.

В Краевом центре температура воздуха днем достигнет +24 градусов, ночью +15. Временами будет идти сильный дождь. Порывы северо-восточного ветра

В южных районах пройдут дожди. Днем до +30, ночью до +23. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.

В центральных районах ожидается сильный дождь. Днем воздух прогреется от +19 до +25 градусов. Ночью - от +15 до +22. Скорость северо-восточного ветра составит 5-11 метров в секунду.

На севере края без осадков. Днем ожидается от +15 до +23 градусов, ночью - от +7 до +19. Порывы северо- восточного ветра достигнут 20 метров в секунду.

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