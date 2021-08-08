В Хабаровском крае увеличивается количество «тяжелых» пациентов с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае продолжает увеличиваться количество пациентов в больницах с тяжелой формой коронавируса. Их количество достигло 36 человек. Подключены к аппаратам ИВЛ 27 заболевших. Четверо скончались, сообщили в региональном минздраве.

- За сутки выявлено 318 новых случаев инфицирования, 336 человек выздоровели. В Хабаровском крае развернуто 1929 коек для ковид-больных. Из них свободна 541, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Хабаровск и Комсомольск вновь в лидерах по заболеваемости: в краевом центре заразились 142 жителя, в Городе юности - 73. Еще 39 инфицированных добавились в районе Лазо, 25 - в Хабаровском, 22 - в Верхнебуреинском, 9 - в Бикинском и по два заболевших отмечены в Амурском, Солнечно, Охотском и Комсомольском районах.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 268 289 человек. Из них 204 770 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 655 случаев коронавируса:

61 278 человек выздоровели;

5729 находятся на лечении (1388 в стационаре, амбулаторно 4341);

648 человек умерло.

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