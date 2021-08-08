Неделя грудного вскармливания прошла в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошла неделя грудного вскармливания. С 1 по 7 августа будущие мамы и те, кто только недавно родили малышей, заслушали лекции от специалистов, обменялись опытом и добрыми словами друг для друга, сообщили в правительстве края.

Занятия были организованы в рамках всемирной недели грудного вскармливания (World Breastfeeding Week), которая проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

– По результатам глобальных исследованиях доказано, что грудное вскармливание в младенчестве способствует снижению детской смертности и сохранению резервов здоровья в зрелом возрасте. Оно полезно и для кормящей матери: сокращает риск развития рака груди, яичников, диабета 2-го типа и болезней сердца. По оценкам ВОЗ, расширение масштабов грудного вскармливания позволило бы предотвратить 20 000 случаев смерти матерей от рака груди каждый год, – отметили в хабаровском Перинатальном центре.

В хабаровском роддоме №2 в дни акции прошли семинары, где консультанты по грудному вскармливанию оказали непосредственную поддержку новоиспеченным мамам, испытывающим сложности со вскармливанием, и помогли его наладить.

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