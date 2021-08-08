Изготовителя наркотиков задержали в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровском крае задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении наркотиков. Нарколабораторию он организовал в своем гараже, пишет ГУ МВД Хабаровского края.
-Экспертиза установила, что изъятое является маслом каннабиса весом около одного грамма и марихуаной весом 43 грамма. Фигурант пояснил, что сорвал дикорастущие кусты конопли за городом. После этого он заготовил их для личного потребления, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчину отправили под подписку о невыезде. Вскоре над ним состоится суд. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.
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