Амур у Хабаровска приближается к опасному уровню Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Возле Хабаровска уровень воды в Амуре превысил уровень неблагоприятного явления. Река у столицы края поднялась до отметки в 460 сантиметров. Это выше уровня, считающегося неблагоприятным. Опасной является глубина в 600 сантиметров. Небольшой спад отмечается возле Комсомольска-на-Амуре, сообщает региональное МЧС.

- В Нанайском районе в результате прохождения паводка оказались подтопленными два участка дороги, расположенные вблизи береговой черты. По одному в селах Маяк и Дада. В Хабаровском районе подтопленным остаётся один земельный участок в населенном пункте Корсаково-2. Вода вышла на дорожное полотно на одном участке внутрипоселковой дороги в посёлке Гайтер Комсомольского района. На левобережье краевого центра обстановка остается без изменений, в зоне воздействия паводка находятся 380 земельных наделов. - отметили в ведомстве.

Сейчас в крае действует режим ЧС. Паводковую ситуацию усугубляет штормовое предупреждение. В регионе повсеместно идут ливневые дожди. Ожидается, что опасная отметка уровня Амура в 600 сантиметров у берегов Хабаровска будет достигнута 15-17, у Комсомольска - 22-24 августа.

КОНКРЕТНО

Уровни воды на реках края по состоянию на 8 августа 2021 года:

р. Амур - г. Хабаровск – 460 см (+10 см за сутки), неблагоприятное явление – 450 см, опасное – 600 см.

р. Амур – с. Елабуга – 457 см (+4 см за сутки), неблагоприятное явление – 450 см, опасное – 550 см.

р. Амур - с. Троицкое - уровень 338 см (+4 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 380 см, опасном явлении - 450 см.

р. Амур - с. Малмыж - уровень 387 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 450 см. опасном явлении 560 см.

р. Амур - г. Комсомольск-на-Амуре - уровень 417 см (-4 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 450 см, опасном явлении - 650 см.

р. Амур – с. Нижнетамбовское - уровень 522 см (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 650 см, опасном явлении - 850 см.

р. Амур - с. Циммермановка – уровень 468 см (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 650 см, опасном явлении - 750 см.

р. Амур - с. Мариинское – уровень 360 см (-4 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 400 см, опасном явлении - 550 см.

р. Амур - с. Богородское – уровень 349 см (+1 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 400 см, опасном явлении - 500 см.

р. Амур - с. Тахта – уровень 461 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 500 см, опасном явлении - 550 см.

р. Амур – г. Николаевск-на-Амуре - уровень 169 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 250 см, опасном явлении - 350 см.

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