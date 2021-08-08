Погода в Хабаровске 9 августа 2021: заметно похолодает
Фото: Иван Макеев
Летняя жара в Хабаровском крае закончилась. 9 августа в столице региона днем будет около +18 градусов, ночью от +12 до +14. Возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.
На юге края ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. В светлое время суток столбик термометра будет показывать от +19 до +24 градусов. Ночью от +13 до +18. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
В центральных районах преимущественно без осадков. Кратковременные дожди возможны в Хабаровском, Нанайском, Совгаванском и Ванинском районах. Днем будет от +14 до +23 градусов. Ночью от +8 до +17. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
В северных районах – без осадков. Днем от +14 до +21 градуса, ночью от +5 до +13. Ветер различных направлений от 5-10 метров в секунду.
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