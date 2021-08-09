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Здоровье9 августа 2021 2:00

Хабаровск бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

За сутки выявлено 294 инфицированных
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Хабаровск бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

Хабаровск бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае держится стабильно тяжелая ситуация с коронавирусом. Почти все заболевшие - из краевого центра. В больницах сейчас насчитывается 34 «тяжелых» пациента, 20 человек на ИВЛ. Трое скончались, сообщили в минздраве края.

- За сутки выявлено 314 новых случаев инфицирования, 328 человек выздоровели. В Хабаровском крае развернуто 1929 коек для ковид-больных. Из них свободны 530, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Хабаровске заболели еще 294 человека. В Хабаровском районе - 20.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 269 499 человек. Из них 205 535 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 929 случаев коронавируса:

61 606 человек выздоровели;

5712 находятся на лечении (1399 в стационаре, амбулаторно 4313);

651 человек умер.

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