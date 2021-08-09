892 дома готовы к зиме в Хабаровске

По плану до наступления холодов работы должны быть завершены почти в четырех тысячах домов
Фото: Администрация Хабаровска
Жители 892 домов в Хабаровске могут быть спокойны: жилой фонд подготовили к началу отопительного сезона. Однако впереди у коммунальщиков еще много работы до наступления холодов, сообщили в мэрии.
На сегодняшний день промыты трубы в 92,3% домов. Заменены проблемные стояки - в этом году службы перевыполнили план на 21% по их обновлению. Ведется также подготовка 1851 теплового пункта (45% от плана). Получены паспорта готовности на 892 дома (22,4% от общего плана, план - 3984).
Помимо этого продолжаются работы по замене систем отопления, утепляются межпанельные швы, восстанавливаются двери в домах, ремонтируются крыши, печи и насосные станции.
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