892 дома готовы к зиме в Хабаровске

По плану до наступления холодов работы должны быть завершены почти в четырех тысячах домов Фото: Администрация Хабаровска

Жители 892 домов в Хабаровске могут быть спокойны: жилой фонд подготовили к началу отопительного сезона. Однако впереди у коммунальщиков еще много работы до наступления холодов, сообщили в мэрии.

На сегодняшний день промыты трубы в 92,3% домов. Заменены проблемные стояки - в этом году службы перевыполнили план на 21% по их обновлению. Ведется также подготовка 1851 теплового пункта (45% от плана). Получены паспорта готовности на 892 дома (22,4% от общего плана, план - 3984).

Помимо этого продолжаются работы по замене систем отопления, утепляются межпанельные швы, восстанавливаются двери в домах, ремонтируются крыши, печи и насосные станции.

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