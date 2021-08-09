Двухлетняя девочка пострадала в аварии в Хабаровске

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске двухлетняя девочка пострадала в аварии. Машина, в которой она ехала вместе с мамой, улетела в кювет, сообщает ГИБДД города.

Авария произошла вечером 8 августа на улице Совхозной, неподалеку от дома №13/1. Водитель потерял управление над авто, и машину вынесло с проезжей части. На заднем сиденье в этот момент находилась женщина с ребенком. Девочку она держала на руках.

-В результате ДТП пострадала женщина 1998 года рождения. У нее различные ушибы. У несовершеннолетней 2019 года рождения ушибы мягких тканей лица. Пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно. У водителя зафиксирована одна гематома, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

В ГИБДД также отметили, что девочка воспитывается в полной благополучной семье, посещает детский сад. Машина была застрахована.

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