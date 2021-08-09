Проскочил на красный: водитель иномарки спровоцировал ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске водитель иномарки стал виновником ДТП. Он решил проскочить перекресток на красный свет. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что мужчина был трезв, но рискнул своей жизнью и тех, кто находился в его автомобиле, сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла в пять часов вечера 8 августа на перекрестке улиц Окружная и Карла Маркса. Водитель за рулем «Тойоты Хайс» вылетел на дорогу перед носом «Тойоты Короллы». Второй водитель не успел затормозить.

- В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Тойота Королла» и его водитель. У них раны и ушибы разных частей тела. Лечение они будут проходить амбулаторно, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Обе машины не были застрахованы. Теперь порядок возмещения ущерба будет определять суд.

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