Пострадали четверо: в Хабаровске лоб в лоб столкнулись три иномарки Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 8 августа женщина за рулем иномарки стала виновницей двойного столкновения. В итоге ее машина оказалась опрокинула на бок. Пострадали в ДТП четыре человека, сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла около часа дня. Женщина за рулем «Мицубиси» потеряла контроль над машиной и выехала на встречку. Она лоб в лоб столкнулась с «Тойотой». Удар был такой силы, что «Мицубиси» начало мотать по дороге, и она въехала «Хонду». После этого машина виновницы ДТП опрокинулась на бок.

У водителя «Хонды» после ДТП оказался сломан нос, повреждены руки и голова. У его пассажира закрытый перелом ключицы. У пассажирок «Мицубиси» раны и ушибы.

«Хонда» отправлена на штрафстоянку из-за отсутствия страхового полиса.

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