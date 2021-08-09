КМНС в Хабаровском крае отпраздновали свой день
Фото: Правительство Хабаровского края
С Международным днем коренных народов мира поздравило правительство Хабаровского края представителей КМНС. В региональном правительстве отметили, что этот день имеет особое значение для края.
- В регионе проживает почти 23 тысячи представителей коренных малочисленных народов. С незапамятных времен населяли бескрайние просторы дальневосточной земли нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Для них Хабаровский край является исторической родиной, - уточнили в пресс-службе правительства края.
Региональное руководство также отметило неоценимый вклад представителей различных народностей в общественную жизнь и отметило, что решению вопросов жизнеобеспечения коренных малочисленных народов и впредь будут уделять много внимания.
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