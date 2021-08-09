КМНС в Хабаровском крае отпраздновали свой день Фото: Правительство Хабаровского края

С Международным днем коренных народов мира поздравило правительство Хабаровского края представителей КМНС. В региональном правительстве отметили, что этот день имеет особое значение для края.

- В регионе проживает почти 23 тысячи представителей коренных малочисленных народов. С незапамятных времен населяли бескрайние просторы дальневосточной земли нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Для них Хабаровский край является исторической родиной, - уточнили в пресс-службе правительства края.

Региональное руководство также отметило неоценимый вклад представителей различных народностей в общественную жизнь и отметило, что решению вопросов жизнеобеспечения коренных малочисленных народов и впредь будут уделять много внимания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.