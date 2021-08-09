Родители хабаровских детей-инвалидов рассказали Ивану Пиляеву о своих проблемах.

В Региональном ресурсном центре по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития прошла встреча с депутатом Государственной думы от Хабаровского края Иваном Пиляевым.

Встреча одновременно проходила в формате видеосвязи - к разговору подключились родители детей-инвалидов из отдаленных районов Хабаровского края.

Ресурсный центр в своем роде уникален - как рассказала его директор Наталья Евтеева, здесь помогают детям от 3 до 18 лет, молодым людям, родителям, а также специалистам образовательных организаций края. За последние семь лет за помощью обратились более 630 семей, имеющих детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми нарушениями развития.

- Наша главная цель - сделать так, чтобы образование и развитие были доступны для каждого особенного ребенка. Все мы здесь - родители детей-инвалидов, нас сплотила общая беда, и сегодня мы помогаем друг другу и делаем так, чтобы общество принимало и понимало таких людей. Вот почему у нас возникает много инициатив и предложений к депутату Госдумы. Кстати, у нас давно сложились хорошие отношения с Иваном Сергеевичем Пиляевым, - говорит Наталья Евтеева.

Депутат Госдумы Иван Пиляев лично поучаствовал в разрешении вопроса о водоснабжении центра. В этом учреждении более трех лет из кранов лилась вода жуткого качества. Холодная вода была ржавая, а на поверхности плавала металлическая пленка. Горячей воды нет и вовсе. Коммуникации центра соединены с Хабаровским судостроительным заводом. Качество воды резко ухудшилось, когда у предприятия появились экономические трудности.

Благодаря совместным усилиям врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и депутата Госдумы Ивана Пиляева проблема решилась. В сентябре этого года Ресурсный центр подключат к городскому водоснабжению. На это уже предусмотрены и выделены деньги.

- Формирование доступной среды, доступных медицинских услуг - эти задачи одни из главных, если мы говорим о людях с ограниченными возможностями. Почти три часа мы говорили о проблемах родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Есть вопросы, которые надо решать на законодательном уровне. Так, многих родителей интересует, как будет осуществляться поддержка, когда их ребенку исполнится 18 лет. Ведь, к сожалению, в большинстве случае инвалидность - это на всю жизнь. Говорили о недоступности медицинской помощи, новых видах компенсации проезда к месту лечения и реабилитации. Сегодня это то, что волнует людей с инвалидностью. Мы должны слышать эти вопросы и помогать, и принимать. Все новые проекты должны строиться и приниматься только при наличии инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, - комментирует итоги встречи депутат Государственной думы РФ Иван Пиляев.

Все обращения на встрече зафиксированы, людям будет оказана всестороння помощь и поддержка.