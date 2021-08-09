Еще один мобильный пункт вакцинации открылся в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной мобильный пункт вакцинации открылся в Городе юности. Сделать прививку от коронавируса теперь можно в отделении «Сбербанка» на улице Аллея труда, 57. Для комсомольчан на пункте доступно сразу две вакцины - «Спутник лайт» и «Спутник V». Попасть в пункт можно, зайдя с торца здания и поднявшись на второй этаж. Принимать людей будут ежедневно, с 9:00 до 18:00.

Напомним, что ранее в Комсомольске-на-Амуре прививочный кабинет открылся в Территориальном клинико-диагностическом центре. Там желающих вакцинироваться принимают с понедельника по субботу в те же часы. А вот информация о пункте вакцинации у ТЦ «Бум» исчезла. Таким образом, привиться в городе можно в двух мобильных пунктах вакцинации.

Всего с начала вакцинации от коронавируса в регионе открыли 14 мобильных пунктов.

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