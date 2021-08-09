На ремонт Ванинских дорог уйдет 300 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Ванинского муниципального района.

Дороги в Ванинском районе отремонтируют в ближайшее время. Из федерального бюджета Хабаровский край получит 300 миллионов рублей на эти цели. Как отмечает пресс-служба администрации Ванинского района, все деньги, полученные от государства, будут направленны именно в Ванинский район. Такое решение принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Планируется улучшить дороги в поселках Ванино, Октябрьский, Токи и селе Датта.

Всего на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в России поступит больше 53 миллиардов рублей. Большая часть средств - 42 миллиарда - уйдет на строительство скоростной автомагистрали Москва - Нижний Новгород - Казань. А оставшиеся 11 миллиардов распределили между 20 регионами.

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