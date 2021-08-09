Прямой эфир в соцсетях проведет Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Прямой эфир в социальных сетях проведет врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Трансляция будет проходить сразу в трех социальных сетях - «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в Instagram. Общаться с подписчиками руководитель региона будет 11 августа. Начало эфира в «ВК» и «Одноклассниках» назначено на 18:00. А уже в 19:00 стартует эфир в Instagram. Посмотреть его можно будет в аккаунтах @khabkrai и @degtyarev_info.

Принимать вопросы от жителей региона начнут уже сегодня, 9 августа. Оставить их можно в комментариях под публикациями с анонсом эфира во всех указанных соцсетях.

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