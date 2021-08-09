Мэрия Хабаровска проверила, как предприниматели используют городские земли Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская городская администрация провела проверку соблюдения всех пунктов договоров аренды и размещения нестационарных объектов. Так, первым делом проверили свежую точку общественного питания, которую предприниматель установил на городской земле. На пересечении улиц Ким Ю Чена и Дикопольцева бизнесмен не только установил небольшое кафе, но и облагородил прилегающую территорию, обустроил пандус, а также установил столики и урну.

- На месте мы измеряем площадь постройки. Она должна соответствовать цифрам, указанным в документах. Когда павильон установлен, проводится его приемка специальной комиссией, однако бывали случаи, когда в дальнейшем здания достраивали сверх нормы. В таком случае приходится выявлять нарушение и решать проблемный вопрос через суд, - объяснила Ирина Рыкунова, начальник отдела департамента муниципальной собственности.

Кроме того, в ходе рейда чиновники проверили территорию в районе Ореховой сопки. Ее арендовало ООО «Академинвест» для возведения таунхауса. Все параметры оказались соблюдены.

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