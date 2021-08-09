Попытка не пытка: ОПГ из Комсомольска не скостили срок после апелляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвинительный приговор вынес центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре в отношении группировки, совершившей разбойное нападение на иностранных граждан. Каждый причастный получил серьезное наказание, но преступников сроки наказания не устроили, и они подали апелляцию. Но судебная коллегия удовлетворять жалобу не стала, и приговор остался неизменным.

Так, суд установил, что группа молодых людей по предварительному сговору, под видом сотрудников полиции, в балаклавах, перчатках, камуфляже и с оружием организовала ложный обыск. В квартире иностранных жителей Города юности псевдополицейские якобы искали наркотики. Но нашли тайник с более 500 тысячами рублей. Скрыться с «обыска» пятеро человек не смогли, их задержал СОБР.

- Изначально организатор преступной группы имел алиби, так как сам не принимал участие в нападении. Но вскоре и его задержали. Каждый участник разбоя получил срок от 7 до 8,5 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

А вот водитель шайки преступников отделался условным сроком.

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