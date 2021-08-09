Сквер в хабаровской Березовке снабдили камерой видеонаблюдения Фото: Администрация Хабаровска

Проблемный участок в поселке Березовка решили дополнительно обезопасить - установить новую камеру видеонаблюдения. Предполагалась, что в сквере местные жители будут отдыхать, но вандалы решили иначе и только за июль совершили несколько налетов на зону отдыха. Вандалы успели сжечь покрытие на спортплощадке, испортить инвентарь, повредить скамейку и даже разобрать брусчатку. Полиция уже смогла найти двух подозреваемых.

- Правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к актам вандализма. Если вина будет доказана, им будет предъявлено обвинение. Наказание зависит от статьи, - сообщил Евгений Партоменко, и.о. начальника службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска.

В случае если к подозреваемым применят статью «Вандализм», им грозит штраф, общественные работы или лишение свободы. Сейчас все, что происходит в сквере, можно увидеть на записях камеры видеонаблюдения, которая установлена на фасаде ближайшего магазина.

- За благоустройство сквера на улице Сергеевской голосовали сами жители, поэтому очень расстраивает, что нашлись те лица, кто не оценил этот выбор и вложенные силы, - прокомментировал Сергей Ивашкин, председатель комитета по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.

Ремонт в сквере сделали в 2020 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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