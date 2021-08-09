Мэр Хабаровска ввел в городе режим ЧС Фото: Администрация Хабаровска

В минувшую субботу, 7 августа, в нескольких городах и районах Хабаровского края был введен режим ЧС в связи с паводковой обстановкой. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Уже в понедельник, 9 августа, постановление о введении режима ЧС подписал и мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Ввести с 9 августа 2021 года на территории города Хабаровска для органов управления и сил Хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации, связанный с прохождением паводка и подъемом уровня воды в реке Амур на территории городского округа, - определил глава города.

С этого дня в краевом центре начали реализовывать комплекс мер по защите населения. Так, в городе продолжится мониторинг паводковой ситуации, оповещение населения и многое другое. Напомним, что по прогнозу гидрологов волна паводка подойдет к Хабаровску 13-15 августа. В эти дни Амур может подняться до отметки в 6-6,5 метра. К вечеру 9 августа река поднялась до 472 сантиметров.

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