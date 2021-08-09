Мужчина, женщина и пес: дачников спасли в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В минувшее воскресенье в специализированную пожарно-спасательную часть ГУ МЧС России по Хабаровскому краю за помощью обратился мужчина. Его знакомые в субботу уехали на дачу на водомете через Малышевскую протоку и застряли.

Как оказалось, их плавсредство село на дно, и покинуть дачу самостоятельно они не смогли. На помощь выехал катер СПСЧ со спасателями. В указанном месте они нашли мужчину, женщину и пса. Всех забрали на борт и доставили в Хабаровск. Никому из эвакуированных не понадобилась медицинская помощь.

Напомним, что во время паводка и циклонов находиться на реках небезопасно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.