Хабаровские дольщики получат долгожданное жилье Фото: Правительство Хабаровского края

Очередной долгострой вводят в эксплуатацию в Хабаровске. Так, в свои квартиры наконец-то смогут въехать дольщики жилого комплекса «Графит» на Амурском бульваре. Строительство ЖК началось еще в 2013 году. Но на одном из этапов у компании-застройщика ООО «Гранд-ДВ» произошли финансовые проблемы. Достраивать дом пришлось уже новому инвестору.

- На последнем этапе застройщик столкнулся с изменением правил учета приборов энергопотребления, что не позволяло ему ввести дом в эксплуатацию. Компания обратилась к нам за помощью. В течение месяца мы вели переговоры с энергетиками и занимались корректировкой документов. Этот вопрос удалось решить, - рассказал Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства краевого минстроя.

В долевом строительстве ЖК «Графит» на 80 квартир приняли участие 54 дольщика.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.