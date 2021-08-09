Парк пожарной техники полностью обновят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство региона приняло решение полностью обновить парк противопожарной службы Хабаровского края. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после проверки технического состояния парка.

- Сейчас пожарные машины ремонтируют сами водители. Это не нарушает закон, но влияет на качество работы. Я дал поручение председателю правительства края по ТЭК и ЖКХ и министру финансов подготовить предложения по решению ситуации. Кроме того, необходимо подготовить программу по обновлению парка комитета гражданской защиты. Часть средств на это мы уже заложили из тех двух миллиардов рублей помощи, которые дополнительно перечислены по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на социально-экономическое развитие региона. Обновление должно быть плановым и динамичным, - сказал Михаил Дегтярев.

До конца года в парк поступят 11 новых пожарных автоцистерн и новая автолестница. Так, в ходе проверки выяснилось, что из 230 автомобилей 105 получили замечания по техническому состоянию. Их ремонт проводится силами подрядной организации, нанятой в рамках госконтракта.

Напомним, что 9 июля в селе под Хабаровском пожарные погибли во время страшного ДТП. Пожарная машина оказалась неисправной, и водитель не смог затормозить.

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