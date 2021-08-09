Из Хабаровска в Якутск вновь полетят самолеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 18 августа авиакомпания «Аврора» начнет выполнять полеты по маршруту «Хабаровск - Якутск». Для максимального удобства пассажиров полеты будут ежедневными. Теперь долететь от столицы Хабаровского края до центра Республики Саха (Якутия) можно будет за три часа.

Стоимость билета в одну сторону будет равна 5600 рублям. Частота рейсов была увеличена в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента страны. Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

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