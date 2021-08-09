Погода в Хабаровске 10 августа 2021: продолжает холодать Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске продолжает холодать. Днем в столице региона воздух прогреется только до +21 градуса. Ночью ожидается от +10 до +12 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-14 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге региона ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков и от +17 до +22 тепла. Ночью температура понизится и зафиксируется в пределах от +8 до +13 градусов. Скорость северо-восточного ветра будет достигать 13 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. Небольшой дождь возможен в Совгаванском и Ванинском районах. Днем от 16 до +24 градусов. Ночью от +7 до +13 градусов. Порывы северо-восточного ветра ожидаются от 7 до 13 метров в секунду.

На севере края без существенных осадков. Днем от +6 до +13 градусов. Ночью от +15 до +23. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду.

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