Число заболевших ковидом в Хабаровском крае перевалило за 68 тысяч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае стабильно каждый день коронавирус обнаруживается у чуть более чем трехсот человек. За минувшие сутки заболели 316 человек, сообщили в региональном минздраве.

- Выздоровели 320 человек, 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ, четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1849 коек для ковид-больных. Из них свободны 408, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Больше всего новых заболевших в Хабаровске - 298. Еще 18 инфицированных обнаружены в Хабаровском районе.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 271 370 человек. Из них 208 218 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 285 случаев коронавируса:

61 926 человек выздоровели;

5705 находятся на лечении (1441 в стационаре, амбулаторно 4264);

654 человека умерло.

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