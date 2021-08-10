Спортсмен из Хабаровского края Андрей Замковой вернулся в Россию с Олимпиады. Фото: Инстаграм/Федерация бокса России

Одна из самых драматичных в истории российского спорта Олимпиада в Токио завершилась. Вчера спортсмены вернулись из Японии в Россию. В том числе, и комсомольчанин Андрей Замковой. На родине его и других спортсменов встречали как настоящих героев.

- Они прибыли под громкие овации, их встретили с широко распростертыми руками, им кричали слова поддержки и скандировали их имена,- сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Замковой завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Фото: Инстаграм/Федерация бокса России

Замковой завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Спортсмен не сумел выйти в финал, уступив кубинцу Роньелю Иглесиасу Сотолонго.

Позже, комментируя этот бой, Андрей признался, что рассчитывал на большее. Поэтому теперь в его планах принять участие в Олимпиаде в Париже, которая состоится через три года.

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