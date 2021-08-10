В Хабаровске иномарка сбила мужчину Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске вечером 9 августа иномарка сбила пешехода. Как выяснилось, тот сам в темноте начал переходить дорогу в неположенном месте, сообщили в ГИБДД города.

Наезд произошел около дома №130 А на Тихоокеанской улице. Неподалеку был пешеходный переход, но мужчина им пренебрег. В итоге водитель «Тойоты», не ожидавший, что к нему под колеса выбежит человек, не успел затормозить.

- Пешеход был доставлен в больницу. У него сломана нога и зафиксирован ушиб головы. Пострадавший госпитализирован, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Решение о мере наказания для водителя вынесет суд. Известно, что за рулем «Тойоты» находился местный житель, у которого двадцатилетний стаж вождения. Он был абсолютно трезв.

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