Скончался заслуженный артист Хабаровского края Владимир Паршев. Фото: пресс-служба Хабаровского краевого театра драмы.

В воскресенье, 8 августа, Хабаровский край потерял великолепного артиста-режиссера в лице Владимира Паршева. На 82-м году жизни заслуженный артист региона скончался. Владимир Дмитриевич родился 7 марта 1940 года. Образование будущий артист получил в ГИТИСе и на Высших режиссерских курсах (творческая лаборатория М. Захарова). За всю жизнь сыграл больше ста ролей из русского и зарубежного репертуара.

В Хабаровский краевой театр драмы официально трудоустроился в 2001 году. Первым спектаклем артиста на хабаровской земле в официальной должности стали «Романтики» Ростана, где его супруга Лидия Феклистова сыграла главную героиню Сильветту.

- Владимир Паршев - актер яркого, незаурядного дарования, обладал большими творческими возможностями. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству. Владимир Дмитриевич - зрелый мастер, получивший широкое признание критики и зрителей, а также уважение коллег, - рассказали в пресс-службе Хабаровского краевого театра драмы.

В 2020 году на губернаторском конкурсе в области театрального искусства Владимир Паршев одержал победу в номинации «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края».

Гражданская панихида по Владимиру Паршеву состоится в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора на улице Тургенева, 24, (остановка «Площадь Славы») в четверг, 12 августа, в 14:30.

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