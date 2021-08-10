Хабаровских дачников на время паводка оставят без речного транспорта Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровским дачникам стоит быть готовыми к тому, что добраться до своих участков по воде для них вскоре может стать невозможным. Не навсегда - только до тех пор, пока не спадет уровень воды в Амуре. Региональные власти остановят речное сообщение для дачных маршрутов, как только глубина акватории достигнет 530 сантиметров, сообщили в правительстве региона.

- На сегодняшнее утро уровень воды на Амуре у Хабаровска составил 478 сантиметров. Пока пассажирские перевозки продолжаются. Оборудованное место на набережной между первым и вторым причалами позволит подходить судам, пока вода не поднимется до уровня 620 сантиметров. Однако транспортное сообщение на дачных маршрутах от Хабаровска будет приостановлено, когда вода преодолеет отметку в 530 сантиметров, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Что касается эвакуации людей с дач по воде, то краевые власти для этого выведут прогулочные теплоходы из затона.

- Если ситуация ухудшится, то для обеспечения транспортной доступности сел Новокуровка и Победа Хабаровского района сообщение будет обеспечено авиакомпанией «ЮтЭйр - вертолетные услуги». Соответствующие договоренности уже есть, - добавили в министерстве.

По предварительным прогнозам, пик паводка придется на период с 13 по 17 августа. Ожидается, что уровень воды в Амуре превысит опасные значения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.