Остались на улице с детьми: ночной пожар спалил барак в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ночь с 9 на 10 августа загорелся одноэтажный деревянный барак в микрорайоне Березовка Краснофлотского района Хабаровска. Дом находился по адресу квартал Первостроителей, 13. Огонь быстро распространился на все четыре квартиры частично жилого здания. Поэтому жильцам пришлось экстренно эвакуироваться среди ночи.

Четыре человека, в том числе двое детей, успели покинуть опасную зону еще до прибытия команды пожарных. Пламя охватило весь дом общей площадью 200 квадратных метров. Прибывшие спасатели справились с огнем только под утро. По итогам ЧП никто не пострадал.

- В настоящее время погорельцев временно разместили у родственников. Причины пожара устанавливаются сотрудниками МЧС. Выяснение всех обстоятельств возгорания займет 10 дней, - прокомментировали в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По данному факту сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России начали проверку. Ведется опрос очевидцев и сбор необходимого материала. Всего в тушении пожара было задействовано 24 человека.

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