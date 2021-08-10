Спортсмены из Хабаровского края привезли 11 медалей с всероссийских соревнований
Фото: Правительство Хабаровского края
Спортсмены из Хабаровского края вернулись со всероссийских соревнований. Они пополнили копилку региона сразу 11 наградами разного достоинства. Среди них золото чемпионата России по пауэрлифтингу в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями, серебро и бронза первенства страны и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, золото и серебро состязаний легкоатлетов страны, сообщили в правительстве региона.
В пауэрлифтинге отличился Геннадий Данилов
Фото: Правительство Хабаровского края
В пауэрлифтинге отличился Геннадий Данилов. Он завоевал четыре медали, став лучшим в весовой категории до 93 килограммов. Спортсмен в сумме поднял 640 килограммов. В абсолютном первенстве он занял второе место, уступив представителю Свердловской области.
Спортсмены принесли в копилку региона 11 наград
Фото: Правительство Хабаровского края
Еще три медали завоевали представители школы спортивного ориентирования. Среди юниорок серебро завоевала Анастасия Бугаенко. Из юношей отличился Кирилл Пинчуков - у него бронза. Вторую бронзовую медаль за спринт получила Софья Ашмурова. Она также взяла серебро всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-классика.
Бронзовую медаль за спринт получила Софья Ашмурова.
Фото: Правительство Хабаровского края
Второе место также у сборной края в составе Николая Старова, Дмитрия Семенова и Владислава Визновича в эстафете среди юношей в возрасте до 19 лет.
Золото по прыжкам в длину завоевала Виктория Баркова.
Фото: Правительство Хабаровского края
В Иркутске прошли всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов». На них золото по прыжкам в длину завоевала Виктория Баркова. Она прыгнула на 5,90 метра. Второе место у Артема Зубкова с результатом 6,26 метра.
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