Спортсмены из Хабаровского края привезли 11 медалей с всероссийских соревнований Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены из Хабаровского края вернулись со всероссийских соревнований. Они пополнили копилку региона сразу 11 наградами разного достоинства. Среди них золото чемпионата России по пауэрлифтингу в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями, серебро и бронза первенства страны и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, золото и серебро состязаний легкоатлетов страны, сообщили в правительстве региона.

В пауэрлифтинге отличился Геннадий Данилов Фото: Правительство Хабаровского края

В пауэрлифтинге отличился Геннадий Данилов. Он завоевал четыре медали, став лучшим в весовой категории до 93 килограммов. Спортсмен в сумме поднял 640 килограммов. В абсолютном первенстве он занял второе место, уступив представителю Свердловской области.

Спортсмены принесли в копилку региона 11 наград Фото: Правительство Хабаровского края

Еще три медали завоевали представители школы спортивного ориентирования. Среди юниорок серебро завоевала Анастасия Бугаенко. Из юношей отличился Кирилл Пинчуков - у него бронза. Вторую бронзовую медаль за спринт получила Софья Ашмурова. Она также взяла серебро всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-классика.

Бронзовую медаль за спринт получила Софья Ашмурова. Фото: Правительство Хабаровского края

Второе место также у сборной края в составе Николая Старова, Дмитрия Семенова и Владислава Визновича в эстафете среди юношей в возрасте до 19 лет.

Золото по прыжкам в длину завоевала Виктория Баркова. Фото: Правительство Хабаровского края

В Иркутске прошли всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов». На них золото по прыжкам в длину завоевала Виктория Баркова. Она прыгнула на 5,90 метра. Второе место у Артема Зубкова с результатом 6,26 метра.

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