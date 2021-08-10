Ребенок погиб в ДТП на трассе Хабаровского края. Фото: минздрав Хабаровского края

В Хабаровском крае на трассе Лидога - Ванино произошло смертельное ДТП. В нем погибла школьница. Еще двое детей получили травмы и были госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, водитель Toyota Aqua вылетел на встречку и протаранил Subaru Forester, в которой на пассажирском сиденье находились трое детей. Удар был такой силы, что 15-летняя девочка скончалась на месте.

Еще двое детей были доставлены в центральную районную больницу в селе Троицкое. Об их состоянии к этой минуте не сообщается.

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