Снизить цены на недвижимость попытаются в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Регулировать цены на жилье планирует краевое правительство. Сейчас в регионе развернуто несколько крупных строек, что и должно решить вопрос высоких цен на квадраты.

- Строительная отрасль и производство строительных материалов – это высококонкурентная среда. Поэтому, чем больше будет конкуренции, тем и ниже и доступнее цены. Это очевидная вещь, азы экономики. Можно сколько угодно заниматься административными процедурами, но если нет квадратных метров – цена будет расти, если нет строительных материалов – в себестоимости строительства их цена будет выше, потому что накладываются транспортные расходы, - отметил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Так, сейчас в хабаровском микрорайоне Ореховая сопка строится жилой комплекс на 462 тысячи квадратных метров. Помимо дома рядом также появится школа, четыре детских сада, поликлиника, автомобильные паркинги и различные коммерческие помещения. Первая шестерка домов появится уже в 2022-2023 годах.

А буквально через дорогу возводится 376 тысяч жилых квадратов уже другим застройщиком. На территории тоже построят детские сады, поликлинику, торговый и спортивно-развлекательный центры.

Еще одна стройка развернулась в районе улицы Лазо. Там к 2022-2023 годам построят 50 таунхаусов.

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