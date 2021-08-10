Сделать прививку дома могут жители Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Вакцинироваться на дому смогут маломобильные жители Хабаровского края. С начала вакцинации прививку уже сделали 160 человек.

- Каждая медорганизация формирует список прикрепленных к ним пациентов, которые не могут самостоятельно приехать в больницу, чтобы сделать прививку. В основном это люди пожилого возраста, граждане, имеющие ментальные нарушения, или маломобильные жители, - рассказала Елена Хлебович, и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической части городской больницы имени А. М. Войно-Ясенецкого.

Бригады предлагают две вакцины: «Спутник V» и «Спутник лайт». Как и с остальными жителями региона, врачи сначала проводят медицинское обследование пациента. Полчаса после прививки за вакцинировавшимся будут наблюдать. Негативных реакций пока не было.

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