Погода в Хабаровске 11 августа 2021: небольшое потепление Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Теплые деньки возвращаются в Хабаровский край. Уже сегодня, 11 августа, в краевой столице днем воздух прогреется от +21 до +23 градусов. Ветер ожидается северо-восточного направления от 5 до 10 метров. Дождь в городе не ожидается.

Чуть теплее будет в южных районах региона. Там осадки тоже не ожидаются. Днем столбик термометра поднимется до +25 градусов. Ветер прогнозируется восточного направления от 5 до 10 метров.

А вот в центре Хабаровского края хоть и будет днем от +18 до +26, но ветер испортит всю картину. Он поднимется до 4-19 метров и будет дуть в восточном направлении. Дождь также не стоит ждать.

На севере региона все будет стабильно и без осадков. Днем воздух прогреется от +17 до +26 градусов. Ветер будет южного и юго-западного направлений от 4 до 11 метров.

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